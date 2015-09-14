Азербайджан хоче переглянути свою участь у "Східному партнерстві"
Парламент Азербайджану (Міллі Меджліс) починає процедуру призупинення членства у Парламентській асамблеї "Євронест", яка є парламентською складовою програми "Східне партнерство".
Про це йдеться в заяві, зачитаній віце-спікером Валехом Алескеровим у зв'язку з "упередженою" резолюцією Європарламенту від 10 вересня, повідомляє 1news.az.
Так, підкреслюється, що представники Міллі Меджлісу надалі не будуть брати участь у заходах "Євронест". Азербайджан також припиняє свою участь у міжпарламентському комітеті співпраці з Європейським Союзом.
Також ММ рекомендує уряду переглянути питання участі у програмі ЄС "Східне партнерство".
У той же час уряду рекомендується у разі введення яких-небудь санкцій відносно офіційних осіб Азербайджану ввести заборону на в'їзд в країну осіб, які виступають з "відверто антиазербайджанськими" позиціями.
Крім того, Міллі Меджліс закликає Європарламент до конструктивності щодо Азербайджану і припинення дій лобі щодо Баку, а також вимагає припинити приймати "упереджені" резолюції.
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Серед іншого, в резолюції азербайджанського законодавчого органу міститься заклик до країн-членів ЄС і міжнародним структурам не направляти спостерігачів в Азербайджан на парламентські вибори 1 листопада.
Нагадаємо, у четвер, 10 вересня, Європарламент прийняв резолюцію з рішучим засудженням "безпрецедентних репресій проти громадянського суспільства в Азербайджані" і з закликом негайно звільнити журналістку Хадіджу Исмайлову і ще кількох азербайджанських правозахисників та юристів, які перебувають за ґратами.
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Євродепутати закликали Європейську комісію та держави-члени ЄС дати "рішучу загальну відповідь на переслідування в Азербайджані" і розглянути можливість "візових санкцій щодо всіх політиків, чиновників і суддів, причетних до політичних переслідувань".