В ЄЦБ наплив мігрантів назвали засобом від самогубства Європи

Старіюче європейське суспільство потребує мігрантів, заявив віце-президент ЄЦБ Вітор Констанціо.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на інтерв'ю, яке Констанціо дав Reuters.

"Європа протягом багатьох років здійснює демографічне самогубство, — заявив 71-річний чиновник. — Щоб змінити тенденцію, недостатньо просто заохочувати народжуваність. Потрібна й імміграція. Якщо її не буде, ми створимо велику перешкода для зростання та соціального благополуччя наступних поколінь".

За словами Констанціо, ЄЦБ не під силу самотужки змінити негативний тренд європейської економіки.

Подібні думки висловив у вересні німецький віце-канцлер та міністр економіки Зігмар Габріель.

"Якщо нам вдасться швидко навчити тих, хто приїжджає до нас, і залучити їх до роботи, то ми вирішимо одну з основних майбутніх проблем нашої економіки — брак кваліфікованих працівників", — заявив Габріель, виступаючи перед парламентаріями.

Агентство Євросоюзу з безпеки зовнішніх кордонів (Frontex) 14 вересня повідомило, що з початку року перетнули кордон ЄС понад 500 тисяч мігрантів.

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Відзначається, що через нестабільну ситуацію в країнах Північної Африки та Близького Сходу в європейські держави прибуває дедалі більше вимушених переселенців. За планом Єврокомісії, біженці мають розподілятися по країнам ЄС пропорційно населенню, економіці, рівню життя в державах.

Наприклад, Франції необхідно буде розмістити 14,7 відсотка біженців, Німеччини — 18,42 відсотка. Всього держави Євросоюзу домовилися прийняти у себе 32 тисячі мігрантів протягом двох років. Однак Німеччина, найпопулярніша у мігрантів країна ЄС, очікує до кінця року отримати один мільйон заявок на надання статусу біженця.

Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща та Чехія виступають рішуче проти системи квот.