Угорщина відмежувалася від Сербії колючим дротом

29 серпня була завершена прокладка колючого дроту на кордоні з Сербією, повідомляє Новий час з посиланням на заяву Міністерства оборони Угорщини.

"За задумом угорської влади, ці споруди мають захистити країну від потоку нелегальних мігрантів з Іраку, Афганістану та Сирії, які намагаються потрапити до країни через територію Сербії", - говориться в повідомленні.

Підкреслюється, що колючий дріт встановили вздовж всієї ділянки кордону, довжина якої становить 175 кілометрів.

"Також на угорсько-сербському кордоні продовжують будувати огорожу висотою чотири метри, яка додатково захистить країну від потоку нелегальних мігрантів", - зазначає видання.

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Як повідомляв УНІАН, близько 34 тисяч осіб, переважно з Сирії, перетнули кордон Угорщини цього місяця.

Зведення стіни на кордоні з Сербією поки не допомогло стримати потік мігрантів. Угорська поліція повідомила про рекордну кількість мігрантів, які прибули до країни протягом дня - у вівторок, 25 серпня, правоохоронці зафіксували 2533 мігранта, 24 серпня цифра була дещо нижче - 2093 мігранта.