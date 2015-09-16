Єврокомісар Ган: в Європі знову будується залізна завіса

Про це заявив єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоханнес Ган, виступаючи в Брюсселі. "Боюся, в Європі знову будується невидима залізна завіса. Це неприпустимо. Ми потребуємо європейського лідерства і солідарності", - написав він у "Твіттері" після свого виступу.

Читайте такожХорватія пообіцяла пропустити мігрантів через свою територію

"I fear that we are building invisible iron curtains, again in Europe.This is unacceptable.We need European leadership and solidarity."2/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) September 16, 2015

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС після шестигодинної дискусій не змогли домовитися про розподіл між собою 120 тис. мігрантів. В даний час країни ЄС узгодили питання розподілу 40 тис. мігрантів, які вже перебувають в Італії та Греції.

Міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу знову зустрінуться 22 вересня в Брюсселі для обговорення міграційної кризи.