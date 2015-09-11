З початку року до Європи прибуло понад 430 тисяч мігрантів

14:24, 11 вересня 2015
Світ
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Кількість мігрантів, які прибули до Європи з початку року з країн Близького Сходу і Африки Середземним морем, перевищила 430 тис. осіб.

REUTERS

Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції (МОМ), передає ТАСС.

Згідно з опублікованими даними, станом на 10 вересня в Європу Середземним морем прибув 432 тис. 761 мігрант. Основна їхня частина (309 тис. 356) зійшли на берег у Греції. Далі йдуть Італія (121 тис. 139), Іспанія (2166) і Мальта (100).

У Греції серед прибулих - найбільше сирійців (більше 175 тис.) та афганців (більше 50 тис.). В Італії це - еритрейці (понад 30 тис.) і нігерійці (понад 15 тис.).

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З 1 вересня кількість мігрантів і біженців зросла, як випливає зі статистики МОМ, на понад 81 тис. осіб.

З початку року при спробі дістатися до Європи загинуло, за даними організації, 3776 мігрантів і біженців.

За п'ять останніх років виникли або знову спалахнули принаймні 15 конфліктів: вісім в Африці (у тому числі в Лівії, на північному сході Нігерії, у Південному Судані, і цьогоріч - у Бурунді), три на Близькому Сході (Сирія, Ірак та Ємен), один в Європі (Україна), а також у Киргизстані та деяких районах М'янми і Пакистану.

У 2014 році кількість біженців і внутрішньо переміщених осіб зросла у всіх регіонах планети. Так, у Європі біженців стало більше на 51% (з 4,4 до 6,7 млн осіб). У регіоні Близького Сходу та Північної Африки кількість біженців і внутрішньо переміщених осіб збільшилася на 19%. Тепер цей регіон посідає перше місце у світі за масштабами і виходу біженців, і їхнього прийому. В Азії кількість біженців і внутрішньо переміщених осіб за минулий рік зросла на 31% - до 9 млн осіб. Правда, Афганістан, що довгий час посідав перше місце у світі як країна "виходу", поступився в 2014 році цією сумною першістю Сирії.

Нагадаємо, що 10 вересня депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію, відповідно до якої між країнами ЄС будуть розподілені 160 тис. біженців.

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