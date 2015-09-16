Росія запропонувала США воєнні переговори щодо Сирії - Керрі
20:53, 16 вересня 2015Світ
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Держсекретар США Джон Керрі заявив, що Росія запропонувала Сполученим Штатам воєнні переговори щодо Сирії.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Також Керрі додав, що США вірять в політичне врегулювання конфлікту в Сирії за умови залучення Росії.
При цьому Керрі підкреслив, що допомога російської сторони буде корисна при умові її «змістовності».
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В даний час, за словами Керрі, він обговорює з Пентагоном і Білим домом наступні кроки щодо Сирії.
Нагадаємо, раніше щодо активності Росії в Сирії Пентагон заявляв, що Москва займається будівництвом військово-повітряної бази, але російський Генштаб спростував цю інформацію. Крім того, Вашингтон звинувачував Росію в розміщенні танків у районі сирійського аеродрому.
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