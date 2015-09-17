У Чорне море прибув новітній підводний човен ЧФ Росії
16 вересня новітній дизельний підводний човен Чорноморського флоту (ЧФ) «Новоросійськ» прибув у Чорне море.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.
У відомстві зазначили, що підводний човен після заводських ходових випробувань завершив міжфлотський перехід із Полярного до Новоросійська, успішно пройшов протоки Дарданелли та Босфор, і прибув у Чорне море.
Зазначається, що «Новоросійськ» є першим із шести підводних човнів проекту 636.3, побудованого спеціально для Чорноморського флоту.
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Субмарина відноситься до третього покоління дизельних підводних човнів, які вважаються одними з найбільш малошумних в світі та мають більш високу в порівнянні з попередніми проектами бойову ефективність. Вона оснащена новітніми комплексами ракетно-торпедного озброєння, радіоелектроніки та гідроакустики.
Очікується, що через кілька днів підводний човен прибуде до місця постійного базування в Новоросійську військово-морську базу.
Раніше УНІАН повідомляв, що до кінця року кількість підводних човнів у складі Чорноморського флоту ВМФ Росії зросте втричі: до єдиної на сьогоднішній день субмарини Б-871 «Алроса» додадуться два новозбудованих човни.