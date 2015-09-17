У Лівії за контрабанду нафти затримано російський танкер

03:51, 17 вересня 2015
Світ
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Збройні сили самопроголошеного уряду Лівії в Тріполі затримали російський танкер за спробу вивезти контрабандою нафту з порту Завара.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

Представник влади Твафік Алскір повідомив, що затримано 11 росіян, які були членами команди.

REUTERS

За словами Алскіра, команда і саме судно доставлені в порт Тріполі.

Інші подробиці поки не відомі. Коментарів від міжнародно визнаного уряду, поки не було.

Раніше УНІАН повідомляв, що військово-повітряні сили Лівії завдали удару по нафтотанкеру, який незаконно зайшов у порт Сірт, та поранили трьох людей.

Зазначається, що влада винесла попередження кораблю, але той його проігнорував.

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