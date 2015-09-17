У Лівії за контрабанду нафти затримано російський танкер

Про це повідомляє Reuters.

Представник влади Твафік Алскір повідомив, що затримано 11 росіян, які були членами команди.

За словами Алскіра, команда і саме судно доставлені в порт Тріполі.

Інші подробиці поки не відомі. Коментарів від міжнародно визнаного уряду, поки не було.

ليبيا إلى الهاوية ثم القبض على باخرة نفظ في ميناء #زوارة تحمل 4849 الف طن وقود ديزل إلى متى سيتم تهريب النفظ الليبي pic.twitter.com/1zBmyZZ9rx — سالم الشرقاوي (@agly1988) September 16, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що військово-повітряні сили Лівії завдали удару по нафтотанкеру, який незаконно зайшов у порт Сірт, та поранили трьох людей.

Зазначається, що влада винесла попередження кораблю, але той його проігнорував.