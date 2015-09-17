У Лівії за контрабанду нафти затримано російський танкер
03:51, 17 вересня 2015Світ
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Збройні сили самопроголошеного уряду Лівії в Тріполі затримали російський танкер за спробу вивезти контрабандою нафту з порту Завара.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Представник влади Твафік Алскір повідомив, що затримано 11 росіян, які були членами команди.
REUTERS
За словами Алскіра, команда і саме судно доставлені в порт Тріполі.
Інші подробиці поки не відомі. Коментарів від міжнародно визнаного уряду, поки не було.
ليبيا إلى الهاوية ثم القبض على باخرة نفظ في ميناء #زوارة تحمل 4849 الف طن وقود ديزل إلى متى سيتم تهريب النفظ الليبي pic.twitter.com/1zBmyZZ9rx
— سالم الشرقاوي (@agly1988) September 16, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що військово-повітряні сили Лівії завдали удару по нафтотанкеру, який незаконно зайшов у порт Сірт, та поранили трьох людей.
Зазначається, що влада винесла попередження кораблю, але той його проігнорував.
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