Пушков прокоментував запровадження санкцій з боку України

Про це парламентарій написав у середу на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, Україні не допоможуть введення санкцій та позбавлення права Росії в РБ ООН.

Украина катится в тартарары,а Порошенко играет в бирюльки: вводит потешные санкции, "лишает" Россию права вето в ООН.. Киеву это не поможет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 16, 2015

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Пушков також назвав санкції «улюбленою іграшкою» президента України Петра Порошенка. «Через них він відчуває себе лідером сильної держави. Самозаспокоєння та компенсація за слабкість», — заявив депутат.

Санкции против России - любимая игрушка Порошенко. Через них он ощущает себя лидером сильной державы. Самоутешение и компенсация за слабость — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 16, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня про застосування санкцій проти Росії.