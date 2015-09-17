Пушков прокоментував запровадження санкцій з боку України

06:00, 17 вересня 2015
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Голова міжнародного комітету Держдуми РФ Олексій Пушков, який потрапив під дію українських санкцій, назвав їх «потішними» і висловив впевненість, що це не допоможе Києву.

REUTERS

Про це парламентарій написав у середу на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, Україні не допоможуть введення санкцій та позбавлення права Росії в РБ ООН.

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Пушков також назвав санкції «улюбленою іграшкою» президента України Петра Порошенка. «Через них він відчуває себе лідером сильної держави. Самозаспокоєння та компенсація за слабкість», — заявив депутат.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня про застосування санкцій проти Росії.

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