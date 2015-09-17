У Буркіна-Фасо гвардія взяла в заручники президента та міністрів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву глави перехідного парламенту Муміни Чериффа Сі, передає Лента.ру.

Перші особи країни, за словами спікера парламенту, були затримані вдень під час засідання уряду. В даний час командувачі армії ведуть переговори з гвардією.

Черифф Сі назвав дії гвардії «атакою на республіку та її інститути» і закликав прихильників організувати акцію біля президентського палацу в столиці країни Уагадугу, щоб домогтися звільнення президента та міністрів.

Ввечері біля президентського палацу зібралися кілька сотень людей. У відповідь солдати гвардії, за словами очевидців, відкрили попереджувальний вогонь, після чого протестувальники були змушені відступити, передає Reuters. Чи є постраждалі, наразі невідомо. Які-небудь вимоги гвардія поки не висунула.