У Буркіна-Фасо гвардія взяла в заручники президента та міністрів
Президентська гвардія африканської країни Буркіна-Фасо взяла в заручники президента країни Мішеля Кафандо, а також прем'єр-міністра Ісаака Циду та інших членів уряду.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву глави перехідного парламенту Муміни Чериффа Сі, передає Лента.ру.
Перші особи країни, за словами спікера парламенту, були затримані вдень під час засідання уряду. В даний час командувачі армії ведуть переговори з гвардією.
Черифф Сі назвав дії гвардії «атакою на республіку та її інститути» і закликав прихильників організувати акцію біля президентського палацу в столиці країни Уагадугу, щоб домогтися звільнення президента та міністрів.
Ввечері біля президентського палацу зібралися кілька сотень людей. У відповідь солдати гвардії, за словами очевидців, відкрили попереджувальний вогонь, після чого протестувальники були змушені відступити, передає Reuters. Чи є постраждалі, наразі невідомо. Які-небудь вимоги гвардія поки не висунула.