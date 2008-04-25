Туркменія шукає спосіб оминути Газпром
Газ піде через Афганістан до Індії
Туркменія, Пакистан, Афганістан та Індія підписали рамкову угоду про будівництво трансафганського газопроводу, який доставлятиме туркменський газ до Південної Азії. Підписання договору стало підсумком переговорів між представниками цих країн, які закінчилися напередодні в Ісламабаді, передає Бі-бі-сі.
Будівництво газопроводу має розпочатися 2010 р., а перші поставки газу через нього плануються на 2015 р. Вартість проекту оцінюється в 7,6 млрд дол. Довжина газопроводу становитиме 1,68 тис. км, а пропускна спроможність - 350 млн. куб. м газу за добу.
Сьогодні ж представники Індії і Пакистану проведуть переговори з іранцями щодо спорудження аналогічного газопроводу, який доставлятиме іранський газ у ці країни.
Ідея будівництва газопроводу через Афганістан вартістю в кілька мільярдів доларів існує більше 10 років, проте напруженість в Афганістані перешкоджала її здійсненню.
Туркменія, маючи найбільші запаси газу в Центральній Азії, обмежена в його експорті трубопровідною системою російського Газпрому і намагається знайти шляхи диверсифікації постачань. Метою зазначеного проекту є експорт газу до Пакистану та Індії.