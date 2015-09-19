Єврокомісія пообіцяла Хорватії допомогти впоратися з міграційною кризою

Про це з посиланням на сайт Єврокомісії повідомляє "ЄвроПравда".

"Вони погодилися про важливість прийому всіх тих, хто шукає притулок від війни, терору й гноблення людської гідності відповідно до загальних цінностей Європи. Вони також наголосили на необхідності того, щоб всі держави-члени ЄС дотримуватися законодавства ЄС повною мірою", - йдеться у заяві.

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Обидві сторони наголосили на необхідності посилення захисту зовнішніх кордонів ЄС, а також справедливому розподілі між країнами.

Нагадаємо, раніше Хорватія закрила сім з восьми автомобільних пунктів пропуску через кордон із Сербією після величезного напливу мігрантів.