Величезну військову базу поблизу кордону з Україною побудує улюблений ресторатор Путіна - ЗМІ

Як повідомляє РБК, військова база повинна з'явиться до травня 2016 року поблизу прикордонного з Україною міста Валуйки Бєлгородської області.

"Будівництво військового містечка на замовлення Міноборони на площі 300 га передбачає зведення штабу з вузлом зв'язку на 328 військовослужбовців, п'яти триповерхових і чотирьох п'ятиповерхових казарм на 3500 солдатів, навчального корпусу, медичного центру з лазаретом на 50 ліжок, їдальні, складів для зберігання автомобільної та військової техніки та інших будівель", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що у Валуйках знаходиться великий залізничний вузол, що включає в себе станції Валуйки-Пасажирські та Валуйки-Сортувальні: відстань до Білгорода — 152 км, до Харкова — 169 км, до Луганська — 257 км.

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За даними видання, джерело, знайоме з вищими російськими чиновниками петербурзький ресторатор Пригожин не тільки годує армію, але і з кінця минулого року ймовірно пов'язані ним компанії отримують держконтракти на санітарне утримання об'єктів Міноборони.

"Євген Пригожин — улюблений ресторатор Володимира Путіна, який відвідував майже всі його пітерські ресторани. Пригожин обслуговува церемонію інавгурації президента в травні 2012 року. З недавніх пір Пригожин займається продовольчим забезпеченням армії і клінінгом", - наголошується в повідомленні.

Однак, за словами місцевих жителів, в населеному пункті ніякого пожвавлення, яке вказувало б на початок масштабного будівництва, не спостерігається.

"Ніякого пожвавлення ні в місті, ні в околицях села не відбувається, — розповів очевидець початку будівництва. — Якщо рік тому недалеко звідси було багато наметів, загони військових, літали вертольоти, то зараз ні наметів, ні військових, ні вертольотів немає". Навіть в самому селі будівництва не видно — територію огороджують за останніми будинками, і до цього місця можна проїхати по окремій грунтовій дорозі, додає він.

Як повідомляв УНІАН, Росія почала будівництво величезної військової бази біля українського кордону.

Згідно з планом будівництва, на базі склад для боєприпасів, казарми для декількох тисяч солдатів, що може свідчити про те, що "Кремль готує затяжне протистояння з Києвом".