У Непалі в ході акцій протесту загинули 40 людей (фото, відео)

Зокрема, протести були викликані розділенням 30-мільйонного населення Непалу на сім підвідомчих столиці провінцій. Як кажуть експерти, даний адміністративний поділ не враховує етнічної структури країни, і деякі народності Непалу не будуть представлені в парламенті, передає ZN.UA.

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Повідомляється, що в результаті зіткнень демонстрантів з поліцією загинули понад 40 осіб, серед яких були двоє дітей.

Найбільше незадоволені етнічні меншини мадхеси і тару, які проживають на південних рівнинах Непалу на кордоні з Індією.

Нова конституція є завершальним етапом у мирному процесі, який розпочався у 2006 році, коли маоїсти склали зброю після десятирічної громадянської війни, а натомість вони отримали місця в парламенті.