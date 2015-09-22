Ер-Ріяд висловив невдоволення присутністю Росії в Сирії

Таку точку зору висловили інформагентству високопоставлені чиновники ОАЕ і Саудівської Аравії, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр охарактеризував російські дії словом «ескалація». Він підтримав офіційну позицію Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), яка полягає в тому, що політичне вирішення сирійського конфлікту має відбуватися без будь-якого зовнішнього втручання».

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Інформагентство зазначає, що таке формулювання явно натякає на Іран та Росію.

«Ми не знаємо всіх подробиць про ступінь залученості Росії та її ролі в Сирії. Але останні події лише ускладнюють ситуацію і роблять розв'язання конфлікту більш складним», — розповіло інформагентству анонімне джерело в правлячих колах ОАЕ.

Reuters додає, що залишається неясним, чи хочуть арабські країни залучення груп в бойові дії проти російських сил, що фінансуються ними. Аль-Джубейр зазначає, що «сирійська опозиція воює все успішніше», і тому «військове вирішення конфлікту все ще можливе». У будь-якому випадку, вони не бачать Башара Асада президентом країни.

Як повідомляв УНІАН раніше, в районі сирійського аеродрому в Латакії знаходяться російські військові, які, за твердженням РФ, залучені до охорони і відновлення злітної смуги для доставки військових вантажів.