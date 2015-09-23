Представник США по боротьбі з ІД йде у відставку - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Bloomberg.

Аллен залишить державну службу в найближчі тижні, це підтвердили чотири чиновники з адміністрації. Представники Держдепартаменту заявили, що вони не були готові офіційно оголосити відставку Аллена, але він вже повідомив своєму начальству і покине пост на початку листопада, прослуживши всього один рік.

Американські чиновники, знайомі з рішенням Аллена кажуть, що він був розчарований політикою Білого дому у війні проти ІД, зокрема, ненаданням достатніх ресурсів для боротьби. Він безуспішно намагався переконати адміністрацію дозволити американському командуванню розгорнути групи наведення на землі, щоб допомогти вибрати цілі для авіаударів в Іраку.

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Тим не менш, представники адміністрації підкреслюють, що рішення Аллена покинути свій пост було мотивоване, головним чином, станом здоров'я його дружини, яка страждає від аутоімунного розладу.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна коаліція під егідою США має намір активізувати військову кампанію проти терористичного угрупування ІДІЛ в Сирії.