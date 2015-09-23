Єгипет обговорює з Францією покупку "Містралів"

Про це повідомляє La Tribune.

За словами джерел, влада Єгипту також проявили інтерес до купівлі двох корветів класу «Говінд». Переговори ускладнені ціною, яку запропонувало міністерство економіки Франції і яка, на думку парламентарів, які отримали повноваження від президента АРЄ Абдель Фаттаха ас-Сісі, є завищеною.

Переговори можуть продовжитися до кінця жовтня. Відзначається, що Єгипет зацікавлений в покупці десантних кораблів, так як ніколи раніше не володів одиницями техніки подібного масштабу. У разі придбання, кораблі будуть розміщені в Червоному та Середземному морі.

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Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" був укладений між французькою DCNS/STX і Рособоронекспортом в 2011 році.

Франція повинна була передати перший корабель «Владивосток» в листопаді минулого року, проте влітку 2014 року президент Франції Франсуа Олланд оголосив, що у зв'язку з подіями в Україні "Містралі" не можуть бути передані РФ.

В Єлисейському палаці заявили, що обидва судна залишаються в одноосібної власності Франції і в її повному розпорядженні.

Згідно з досягнутими між РФ і Францією домовленостями, Париж повинен був повернути Росії 949,8 млн євро.