Єгипет обговорює з Францією покупку "Містралів"
Єгипетська делегація веде з французькою владою переговори про купівлю двох військових кораблів типу «Містраль», які були побудовані для Росії.
Про це повідомляє La Tribune.
За словами джерел, влада Єгипту також проявили інтерес до купівлі двох корветів класу «Говінд». Переговори ускладнені ціною, яку запропонувало міністерство економіки Франції і яка, на думку парламентарів, які отримали повноваження від президента АРЄ Абдель Фаттаха ас-Сісі, є завищеною.
Переговори можуть продовжитися до кінця жовтня. Відзначається, що Єгипет зацікавлений в покупці десантних кораблів, так як ніколи раніше не володів одиницями техніки подібного масштабу. У разі придбання, кораблі будуть розміщені в Червоному та Середземному морі.
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Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" був укладений між французькою DCNS/STX і Рособоронекспортом в 2011 році.
Франція повинна була передати перший корабель «Владивосток» в листопаді минулого року, проте влітку 2014 року президент Франції Франсуа Олланд оголосив, що у зв'язку з подіями в Україні "Містралі" не можуть бути передані РФ.
В Єлисейському палаці заявили, що обидва судна залишаються в одноосібної власності Франції і в її повному розпорядженні.
Згідно з досягнутими між РФ і Францією домовленостями, Париж повинен був повернути Росії 949,8 млн євро.