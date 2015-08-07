Олланд: досягнута з Росією угода по "Містралях" не передбачає штрафу за зрив контракту

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на видання Le Telegramme.

Відзначається, що у Франції оголосили про досягнення угоди між президентами Франції та Росії по "Містраль" увечері 5 серпня.

"Витрати по демонтажу устаткування зв'язку і керування з вертольотоносців будуть додані до суми компенсації, яку Париж виплатить Москві за розірвання контракту", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві повідомили, що витрати на демонтаж російського обладнання були однією з причин, з яких Париж і Москва не могли домовитися про розірвання контракту.

Міноборони хотіло покласти їх повністю на французьку сторону, а Франція хотіла поділити їх порівну.

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Як повідомляв УНІАН, у Кремлі заявили, що Франція вже перерахувала кошти Росії за контрактом на поставку вертольотоносців "Містраль" і після повернення обладнання зможе розпоряджатися цими кораблями.

Загальна вартість відшкодування Росії від Франції за скасування двох військових контрактів становитиме менше 1,2 млрд євро, повідомив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан