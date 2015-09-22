Керрі: РФ направляє літаки в Сирію для захисту авіабази

Таку заяву зробив держсекретар США Джон Керрі, передає Бі-бі-сі. Раніше зарубіжні ЗМІ з посиланням на американських чиновників повідомили, що Росія значно збільшила присутність військової авіації на своїй авіабазі поруч з Латакією.

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У той же час Джон Керрі зазначив, що США висловлюють стурбованість у зв'язку з можливими намірами Кремля в довгостроковій перспективі. "Так, вони збільшили кількість літаків, і там є певні типи літаків, присутність яких, в залежності від того, які у Росії наміри у тривалій перспективі, може викликати певні питання", - сказав держсекретар.

Москва заперечує, що російські збройні сили беруть участь в бойових діях в Сирії, але визнає, що здійснює військові поставки режиму Башара Асада.