У Сирії терорист-смертник заплакав, сидячи в замінованому бронетранспортері (відео)

В Інтернеті з'явився відеозапис останніх хвилин життя терориста-смертника, де він плаче перед відправкою на підконтрольну військам Асада територію в районі міста Фуа (провінція Ідліб), повідомляє Daily Mirror.

Ролик показує, як наляканий терорист Джафар аль-Таяр, родом з Узбекистану, забирається до завантаженого вибухівкою бронетранспортера, після чого починає плакати від страху, його втішають інші бойовики.

Один з них каже: "Джафар, брат мій, не бійся. Коли тобі страшно, думай про Аллаха".

"Мені просто страшно, що у мене не вийде", - відповідає Джафар.

Втім, відеозапис демонструє, що у нього все виходить – у фіналі вся місцевість здригається від потужного вибуха, а камера терористів фіксує стовп чорного диму на місці теракту.

На відео голос за кадром називає Джафара "першим моджахедом-добровольцем (воїном Джихаду) Мавераннахра". У статті зазначається, що цим терміном терористи називають місцевість в Центральній Азії на території сучасних Узбекистану, Таджикистану, південного Киргизстану та південно-західного Казахстану.

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Підкреслюється, що ісламські угруповання, в тому числі "Ісламська держава", часто використовують бійців-іноземців в якості терористів-смертників.