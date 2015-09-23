Бойовики "Ісламської держави" звільнили з полону журналіста

Про це з посиланням на медіакомпанію "Рудау", в якій працює репортер, повідомляє ТАСС.

"Він провів ніч на контрольно-пропускному пункті Ель - Яарубія (на сирійсько-іракському кордоні) під захистом курдських бійців і зараз повернувся в (місто) Камишлі", - сказав представник "Рудау".

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Акіль був захоплений разом зі своїм колегою Фархадом Хамою в середині грудня минулого року. Інформації про долю його напарника поки немає.

За даними організації "Репортери без кордонів", в регіоні щонайменше 28 людей пропали безвісти або опинилися в руках радикалів. За минулий рік в Іраку і Сирії екстремісти з ІД вчинили розправу над кількома іноземними співробітниками ЗМІ.