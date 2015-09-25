У Держдумі запропонували штрафувати жебраків у військовій формі

Заступник голови комітету Держдуми з науки і наукомістких технологій Михайло Дегтярьов підготував проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу РФ», пишуть Известия.

Парламентарій пропонує включити в кримінальне право нову статтю 239.1 «Носіння військової форми в цілях жебрацтва».

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Нововведення передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 100 тис. рублів або виправних робіт на строк до 6 місяців за «носіння військової форми одягу військовослужбовців Збройних сил СРСР і Збройних сил Російської Федерації або схожої з ними форми з метою жебрацтва».

Як зазначив Михайло Дегтярьов, сьогодні федеральне законодавство ніяк не обмежує діяльність "недобросовісних осіб", які для отримання грошей від "довірливих перехожих" можуть легко "скласти" історію про свою нібито участь в бойових діях в Афганістані чи на Північному Кавказі, а для більшої переконливості одягають військову форму, "яка їм ніколи не належала".

На думку законодавця, такими діями ці особи завдають прямої моральної шкоди реальним учасникам бойових дій, і шкодять репутації армії.

"Військова людина з простягнутою рукою на вулиці - це НП. Влада, люди мали б відразу прийти і допомогти. Але вулична мафія довела суспільство до того, що жебрак у формі став частиною міського ландшафту. Цього бути не повинно", - вважає Михайло Детгярьов.