Клінтон назвала Лінкольна чоловіком своєї мрії

Колишня перша леді Хілларі Клінтон зізналася, що ідеальним супутником на вечір для неї був би Аврам Лінкольн, повідомляється на сайті Political Radical.

Претендентка на Білий дім дала інтерв`ю для журналу People. Журналісти видання запитали Клінтон, з ким зі знаменитостей (що нині живуть або вже померли) вона хотіла б повечеряти, якби її чоловік не заперечував. Хілларі Клінтон відповіла, що обрала б шістнадцятого президента США Аврама Лінкольна.

Лінкольн займав пост президента США з 1861 по 1865 рік, і був членом Республіканської партії. Хілларі Клінтон має намір представляти на майбутніх президентських виборах Демократичну партію.

Під час інтерв`ю також з`ясувалося, що колишня перша леді ніколи не чула про енергетичний напій Red Bull. Вона однаково любить вино і пиво, не дивиться ні American Idol (аналогом цього шоу є російська "Фабрика зірок"), ні Dancing With Stars ("Танці із зірками" на вітчизняному телебаченні) і ніколи не робила пластичних операцій.

Лента.ру