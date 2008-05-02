На виборах у Великій Британії лейбористи зазнали нищівної поразки

У Великій Британії на виборах до місцевих органів влади лідирують представники Консервативної партії.

Як повідомляє радіо «Свобода»,Лейбористська партія здобула найгірший результат за останні 40 років, зазнавши нищівної поразки. Вона може серйозно відобразитися на результатах майбутніх парламентських виборів, які відбудуться через 2 роки .

Лейбористів випередили не тільки консерватори, які одержали 44% голосів виборців, а й ліберал-демократи, у яких 25%. Втративши понад 160 місць у муніципальних органах, Лейбористська партія посіла третє місце з 24% голосів.

Одночасно в четвер відбулися вибори мера Лондона, де основна боротьба розгорнулася між теперішнім мером, лейбористом Кеном ЛІВІНГСТОНОМ і кандидатом консерваторів Борисом ДЖОНСОНОМ. Результати цих виборів буде оголошено пізніше в п`ятницю, проте більшість спостерігачів передбачає перемогу Б.ДЖОНСОНА.

Минулі вибори стали серйозним ударом по політичній репутації прем`єр-міністра Великої Британії Гордона БРАУНА, зазначає радіо «Свобода».