У таборі для біженців у Німеччині сталася масова бійка, 14 осіб поранені
В хід пішли кийки, після чого хтось із з біженців розпилив перцевий газ.
У наметовому таборі для біженців неподалік від німецького міста Кассель відбулися зіткнення між мігрантами.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Spiegel.
Внаслідок заворушень 14 людей отримали поранення, у тому числі троє поліцейських, які намагалися втихомирити учасників конфлікту.
За інформацією видання, перший конфлікт спалахнув в обідній час між албанцями і пакистанцями. У бійці брало участь близько 60 осіб.
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Вдруге бійка між біженцями спалахнула у неділю ввечері. Цього разу в ній брали участь понад 300 осіб. В хід пішли кийки, після чого хтось із з біженців розпилив перцевий газ.
Представникам правоохоронних органів вдалося взяти ситуацію під контроль лише за кілька годин.
Всього на території центру знаходяться близько 1500 біженців з 18 країн.
Як повідомлялося, 26 вересня масова бійка за участю близько 200 осіб сталася в одному з павільйонів виставкового центру в Лейпцигу, що наразі служить гуртожитком для осіб, які шукають притулок.