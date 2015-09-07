В Іспанії сталися зіткнення між мігрантами і поліцією
19:01, 07 вересня 2015Світ
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В іспанському місті Валенсія відбулися зіткнення між нелегальними мігрантами та поліцією.
REUTERS
Згідно з інформацією, причиною інциденту стала спроба 20 мігрантів втекти з притулку, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання El Mundo.
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Одному з них вдалося вкрасти ключі, після чого він та його співмешканка вилізли на дах, і звідти почали кидати камені і гілки на поліцейських.
Інші мігранти, які перебували в притулку, розтрощили меблі в приміщенні і почали палити матраци.
Як наслідок, легкі ушкодження отримали 5 правоохоронців.
Поліції вдалося загасити бунт близько першої години ночі.
Варто відзначити, що раніше неурядові організації інформували про погані умовиутримання нелегальних мігрантів в цьому центрі.
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