Завтра у Литві стартують військово-повітряні навчання НАТО

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на сайт міністерства оборони Литви.

У навчаннях візьмуть участь чотири винищувачі ВПС Угорщини JAS-39 Gripen, які базуються на литовській авіабазі в Шяуляе для патрулювання повітряного простору Балтії, і четвірка німецьких винищувачів Eurofighter Typhoon з естонської бази Емарі.

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Загалом у навчаннях будуть задіяні 20 військових літаків з Німеччини, Литви, Норвегії, Польщі, США, Великобританії, а також партнерів Альянсу - Фінляндії та Швеції.

У навчаннях візьмуть участь литовський літак C-27J Spartan, американський повітряний заправник E-3A, британський літак дальнього оповіщення та контролю E-3D.

Нагадаємо, 18 серпня в Європі союзники НАТО почали найбільші навчання повітряно-десантних військ у Європі у той час, коли спостерігається посилення боїв за участю проросійських терористів на сході України.