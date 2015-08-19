У Європі почалися найбільші навчання НАТО з часів холодної війни

Як повідомляє британське видання The Telegraph, у навчаннях, які розпочалися 15 серпня, беруть участь близько 5 тис. військовослужбовців з 11 країн-союзниць НАТО.

У навчаннях задіяні десантники з Болгарії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Іспанії, Великої Британії та США. Навчання проходять у Німеччині, Італії, Болгарії та Румунії.

Представники США 18 серпня заявили, що союзники розпочали найбільші навчання повітряно-десантних військ у Європі у той час, коли спостерігається посилення боїв за участю проросійських терористів на сході України.

Читайте такожЄвропейські аналітики: Росія і НАТО готуються до можливого протистояння

Навчання проходитимуть впродовж чотирьох тижнів - до 13 вересня. Вони спрямовані допомогти «силам високої готовності» діяти в єдності та продемонструвати можливості Альянсу щодо швидкого розміщення та управління для підтримки безпеки в Європі.

Американські військові повідомили, що 26 серпня понад 1 тис. парашутистів та обладнання з військових літаків союзників приземляться на німецьку військову базу в Хоенфельсі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня в МЗС РФ заявили, що спільні навчання України і НАТО «здатні поставити під загрозу зриву прогрес, який намітився в мирному врегулюванні глибокої кризи» на сході України.