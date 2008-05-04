Головний Олімпійський палац у Сочі збираються будувати на місці кладовища

У Сочі проходить санкціонований мітинг проти вилучення земель і зносу будинків під будівництво об`єктів для Олімпіади 2014 року, повідомляє «Росбалт». На мітинг зібралися більше двохсот жителів Імеретинськой долини, де власті планують знести 120 з 170 будинків селища разом з кладовищем, відкритим в 1909 році, на місці якого планується побудувати головний Олімпійський палац.

Місце, де проходить мітинг, оточене міліцією. Мітингуючі розвернули плакати «Ми не хочемо бути бомжами» і «Сочі – для сочинців». Жителі загрожують, що у разі ухвалення рішення про вилучення їх земель, вони продовжать протести і акції непокори.

Нагадаємо, в середу під час візиту координаційної комісії Міжнародного Олімпійського комітету (МОКНУВ) в Імеретинській долині відбулося зіткнення місцевих жителів з міліцією. Декілька десятків чоловік, в основному, старовірів, спробували прорватися до членів комісії, щоб вручити петиції проти зносу своїх будинків і родового кладовища.

В результаті, як повідомляє видання, міліція стала бити людей палицями, відбирати плакати і витісняти на розташоване поблизу кладовище. В результаті зіткнення поранення одержали вісім чоловік, також постраждали декілька могил.

Полит.ру