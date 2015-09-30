Путін розпорядився створити у Москві меморіал жертвам політичних репресій

Про це йдеться в указі, опублікованому на офіційному порталі правової інформації РФ.

«Звести у Москві меморіал жертвам політичних репресій за проектом скульптора Р. В. Франгуляна «Стіна скорботи», - йдеться в указі.

Раніше повідомлялося, що пам'ятник жертвам репресій встановлять на розі проспекту Академіка Сахарова і Садового кільця у столиці РФ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що турецька моніторингова група, яка здійснила неофіційний візит до окупованого Криму з 27 по 30 квітня поточного року з метою оцінки стану кримських татар на півострові, виявила численні порушення прав кримських татар та інших жителів півострова.