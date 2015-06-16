Моніторингова група з Туреччини зафіксувала в окупованому Криму порушення прав людини - ЗМІ

Про це заявив голова моніторингової групи Мехмет Зафер Ускюль, передає РБК-Україна з посиланням на QHA.

Зокрема, порушення були виявлені в питаннях свободи слова, мови, справедливого суду, недоторканності майна та освіти. Крім того, делегація зазначила примус до кримських татар в отриманні громадянства РФ.

Багато людей з тих, з ким спілкувалися члени делегації, виявилися залякані, боялися називати свої імена.

Читайте такожУкраїна ніколи не погодиться з окупацією Криму і буде боротися за права кримських татар – ПорошенкоУскюль також зазначив, що в рамках даної місії з ними постійно були присутні представники місцевої влади, які не хотіли допустити їх самостійного переміщення по окупованому Криму.

Звіт турецької моніторингової групи Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган передав Президенту РФ Володимиру Путіну.

Раніше УНІАН повідомляв, що постійне представництво України при Раді Європи офіційно повідомило керівництво РЄ про окупацію Криму та частини Донбасу Російською Федерацією.