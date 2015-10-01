Єврокомісія пропонує виділити 1,7 мільярда євро на вирішення кризи з мігрантами

Відповідну пропозицію Єврокомісія озвучила в Брюсселі, але для того, щоб внести зміни у бюджет, ініціативу ще мають підтримати Рада ЄС та Європарламент, передає українська редакція "Німецької хвилі".

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Ці кошти повинні піти країнам Євросоюзу, у яких перебуває найбільше мігрантів, агентству з охорони кордонів Frontex та низці інших агентств, а також на допомогу третім країнам, таким як Туреччина.

Такий крок здійснюється у продовження домовленостей саміту ЄС, на якому глави держав та урядів визнали необхідність надати додаткові кошти на розв'язання міграційної кризи. Зокрема, було домовлено виділити мільярд євро міжнародним організаціям,а також Греції, Італії і, можливо, Болгарії. Також планується посилити діалог з Туреччиною та надати фінансову підтримку країнам Близького Сходу, які вже прийняли багато мігрантів, а також Західних Балкан.