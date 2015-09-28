Туреччина побоюється подальшого збільшення потоку мігрантів з Сирії

Про це повідомила у Нью-Йорку канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка напередодні зустрілася з турецьким прем’єр-міністром Ахметом Давутоглу, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Ангела Меркель також зазначила, що Анкара та Берлін вирішили поглибити свою співпрацю у питанні мігрантів. Метою такого кроку має стати, за словами канцлера, "кращий контроль потоків біженців".

Тим часом речник німецького уряду заявив, що німецько-турецька робоча група найближчими тижнями конкретизує співпрацю між двома країнами. Також до цієї співпраці можуть залучити і Грецію.

Як зазначила Ангела Меркель, Туреччина вже прийняла близько 2 млн втікачів від війни з Сирії та майже 500 тис. іракських біженців. На її думку, питання про те, яким чином можна припинити конфлікт у Сирії, стоятиме на першому місці під час багатьох зустрічей на найвищому рівні, які відбуватимуться на полях Генеральної асамблеї ООН.

Ознак послаблення міграційної кризи упродовж останніх днів не спостерігалося, а потік біженців до Європи не зменшився. Лише до Хорватії за останні десять днів прибули 65 тис. біженців.

Лише у неділю, 27 вересня, у Середземному морі поблизу лівійського узбережжя вдалося врятувати 795 біженців. Попри активну участь кораблів багатьох країн у порятунку біженців в акваторії Середземного моря, 27 вересня біля берегів Туреччини загинули 17 людей, які намагалися дістатися берегів Європи.