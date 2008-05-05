НАТО пропонує співпрацю Вірменії

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер висловив надію на зміцнення співпраці з Вірменією, повідомило агентство "Новини - Вірменія".

"НАТО і Вірменія демонстрували стабільну співпрацю в рамках системи міжнародної безпеки, свідченням чого є цінний внесок Вірменії в операції НАТО в Косово", - зазначається в привітальному посланні генсека Тігранові Саркисяну з нагоди його призначення на посаду прем`єр-міністра Вірменії.

"У рамках Програми дії індивідуального партнерства (IPAP) ми залучені в тісну співпрацю і політичний діалог, які спрямовані на реформування системи безпеки і побудови демократичних інститутів Вірменії", - наголосив Схеффер.

За словами генсека НАТО, новий прем`єр-міністр Вірменії вступив на свою посаду в складний і повний викликів для Вірменії період.

"Я сподіваюся, що, зберігаючи досягнення колишніх років і рушійну силу IPAP, ми можемо зміцнити нашу співпрацю в різних сферах. Щоб вести Вірменію шляхом реформ, чекаю співпраці з вами навколо різних завдань і сподіваюся, що зможу зустрітися з Вами в найближчому майбутньому", - йдеться в посланні.