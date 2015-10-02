Глава МЗС КНДР запропонував США укласти мирний договір

Про це заявив у четвер глава МЗС КНДР Лі Су Йон, виступаючи на загальнополітичній дискусії 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, передає ТАСС.

"Уряд КНДР готовий провести конструктивний діалог для запобігання воєн і конфліктів на Корейському півострові, як тільки Сполучені Штати погодяться замінити угоду про перемир'я (повноцінним) мирним договором, не стверджуючи про чиїсь "провокації" через ЗМІ", - сказав міністр.

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"Це найкращий варіант, який ми можемо собі дозволити, і найкраще рішення, яке можемо запропонувати на цьому форумі в ООН", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Південна Корея і КНДР домовилися про врегулювання ситуації на кордоні.