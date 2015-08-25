Південна Корея та КНДР домовилися про врегулювання ситуації на кордоні.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

У спільній заяві зазначається, що Північна Корея висловила жаль у зв’язку з нещодавнім пораненням південнокорейських солдатів від наступу на міни, а Сеул погодився припинити пропагандистське мовлення з гучномовців на кордоні.

КНДР також погодилася припинити стан "передвійни", оголошений після того, як Пхеньян заявив про приведення армії у повну бойову готовність.

Сторони також домовилися продовжити перемовини за низкою питань для поліпшення двосторонніх відносин.

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"Це має важливе значення - що Північна Корея вибачилася за мінну провокацію і пообіцяла зробити кроки, щоб запобігти повторенню подібних подій і послабити напруженість", - зазначив радник з національної безпеки президента Південної Кореї.

Ранее УНИАН сообщал, что Южная Корея в воскресенье, 23 августа, заявила об усилении военной активности со стороны КНДР.