Асад допустив можливість відходу з посади президента Сирії

Сирійський президент Башар Асад заявив, що піде у відставку, якщо це допоможе вирішити конфлікт у країні.

Про це він сказав іранським ЗМІ.

"Якщо моя відставка вирішить кризу в Сирії, я не буду зволікати з цим рішенням", - заявив він.

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Крім того, президент Сирії зазначив, що влада його країни вимагає від західних лідерів, щоб ті розповіли своїм народам "правду".

Раніше Путін заявляв, що президент Сирії Башар Аль-Асад готовий провести позачергові парламентські вибори і може поділитися владою зі "здоровою" опозицією.