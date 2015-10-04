Асад допустив можливість відходу з посади президента Сирії
16:47, 04 жовтня 2015Світ
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Асад допустив можливість відходу з президентської посади.
REUTERS
Сирійський президент Башар Асад заявив, що піде у відставку, якщо це допоможе вирішити конфлікт у країні.
Про це він сказав іранським ЗМІ.
"Якщо моя відставка вирішить кризу в Сирії, я не буду зволікати з цим рішенням", - заявив він.
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Крім того, президент Сирії зазначив, що влада його країни вимагає від західних лідерів, щоб ті розповіли своїм народам "правду".
Раніше Путін заявляв, що президент Сирії Башар Аль-Асад готовий провести позачергові парламентські вибори і може поділитися владою зі "здоровою" опозицією.
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