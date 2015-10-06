У США заарештували екс-главу Генасамблеї ООН, якого звинувачують в отриманні $500 тисяч хабара

У США у вівторок, 6 жовтня, заарештували колишнього голову Генеральної асамблеї ООН Джона Еша, повідомляє Радіо Свобода.

Його звинувачують в отриманні хабарів на суму понад 500 тисяч доларів від китайського підприємця Нг Лап Сенга, який лобіював будівництво конференц-центру у Макао. Проект під егідою ООН оцінювався у мільярди доларів.

За хабарі Еш, за версією слідства, спробував переконати посадовця ООН у необхідності реалізації проекту.

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Крім того, Еша звинувачують в отриманні понад 800 тисяч доларів за лобіювання інтересів китайського бізнесу у США та Антигуа.

Нг Лап Сенга і його помічника Джеффа Їна заарештували у вересні цього року.

У справі про корупцію проходять також колишній заступник посла Домініканської Республіки в ООН Франсіс Лоренцо, генеральний директор нью-йоркської некомерційної організації Шівей Ян і фінансовий директор цієї ж організації Гейді Гонґ П’яо.

Еша обрали головою Генеральної асамблеї ООН у червні 2013 року.