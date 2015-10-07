Уряд Японії пішов у відставку

Потреба оновити склад кабінету міністрів виникла після того, як в кінці вересня Сіндзо Абе був переобраний на посаду лідера правлячої партії на новий термін, що автоматично дозволяє йому очолювати уряд країни ще три роки, повідомляє РИА Новости.

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В середині дня генеральний секретар уряду оголосить новий склад кабміну. Ввечері міністри нового кабінету пройдуть церемонію затвердження імператором, після чого Сіндзо Абе дасть прес-конференцію, де розповість про головні завдання свого кабінету.