Що одержав Медведєв разом з посадою

Разом з посадою президента Росії Дмитро Медведев одержав ядерний чемоданчик, Знак президента РФ і Штандарт президента РФ, 6-метровий лімузин «Мерседес-бенц Пулман» і «Борт номер один».

Ядерний чемоданчик- це переносний термінал «Чегет» з кодами, які необхідні для запуску ядерного потенціалу країни. До речі, зразу ж після інавгурації офіцери-оператори проінструктували Дмитра Медведєва на предмет знання цієї техніки і навіть примусили розписатися під графою «прийняв».

Знак президента - це орден «За заслуги перед Вітчизною». Але на особливому ланцюжку з широких ланок з орлами. На зворотному боці ланцюжка вигравіювані імена всіх екс-президентів і діючого глави держави і роки їх правління. «Дмитро Анатолійович Медведєв» і цифри «7 травня 2008 року» під час вчорашньої церемонії вже були нанесені на чергову ланку.

Оригінал штандарту зберігається в кабінеті президента в 1-у корпусі Кремля. Дублікат розвівається над корпусом.

6-метровий лімузин «Мерседес-бенц Пулман» оснащений 12-циліндровим двигуном в 517 «коней». Броньований корпус не пробити навіть з снайперської гвинтівки. Вартість такого броньовичка коливається від 500 тисяч до 1,5 млн. доларів залежно від комплектації і ступеня захисту.

«Борт номер один». Правильно президентський лайнер називається Ил-96-300-ПУ(М). У ньому є все для того, щоб глава держави міг попрацювати і відпочити під час тривалих відряджень: конференц-зал, спальня, душова, кухня.

Комсомольская правда