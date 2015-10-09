Президент Єврокомісії: роль Росії у ситуації в Україні є неприйнятною
Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявляє, що Європа мусить покращити свої відносини з Росією.
Про це він сказав у четвер, 8 жовтня, під час виступу у німецькому місті Пассау, повідомляє Радіо Свобода.
«Ми мусимо докласти зусилля щодо практичного покращення відносин з Росією. Це не збуджує, але це мусить бути», – повідомив Юнкер.
«Ми не можемо вести наші відносини з Росією під диктатом Вашингтона», – зазначив Жан-Клод Юнкер.
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Він також наголосив, що Росія мусить «зробити сильний поступ», додавши, що її роль у ситуації в Україні є неприйнятною.
Як повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевняє, що зробить усе для надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом за умови виконання всіх необхідних вимог.