Президент Єврокомісії: роль Росії у ситуації в Україні є неприйнятною

Про це він сказав у четвер, 8 жовтня, під час виступу у німецькому місті Пассау, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми мусимо докласти зусилля щодо практичного покращення відносин з Росією. Це не збуджує, але це мусить бути», – повідомив Юнкер.

«Ми не можемо вести наші відносини з Росією під диктатом Вашингтона», – зазначив Жан-Клод Юнкер.

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Він також наголосив, що Росія мусить «зробити сильний поступ», додавши, що її роль у ситуації в Україні є неприйнятною.

Як повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевняє, що зробить усе для надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом за умови виконання всіх необхідних вимог.