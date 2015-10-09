ЄС призупинить санкції проти Лукашенка та його країни на 4 місяці - Reuters

Про це заявили європейські дипломати, передає "Українська правда" з посиланням на Reuters.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС приймуть рішення у понеділок, після трьох тижнів складних переговорів.

Таким чином ЄС відреагує на помилування Лукашенком шести політичних в'язнів у серпні і проведення мирних переговорів щодо ситуації в Україні у лютому.

"Залежно від поведінки Лукашенка на президентських виборах рішення про призупинення санкцій протягом чотирьох місяців буде офіційно прийнято в понеділок", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС, близький до переговорів.

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"ЄС необхідно реагувати на звільнення політв'язнів", - зазначив інший дипломат.

Як зазначають джерела, будуть припинені санкції щодо 140 білоруських чиновників терміном від кінця жовтня до кінця лютого 2016 року. Таким чином, ці особи зможуть подорожувати до країн ЄС, а їхні рахунки будуть розморожені.

Водночас ембарго на поставки зброї залишиться. Євросоюз збереже санкції, які продовжуються у жовтні кожного року протягом останніх кількох років.

Крім того, чотири представники білоруських спецслужб, підозрюваних у причетності до зникнень політичних опонентів, залишаться під санкціями.