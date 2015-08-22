Лукашенко помилував 6 політв'язнів, серед яких екс-кандидат у президенти

Як повідомляє БЕЛТА з посиланням на Адміністрацію Президента Білорусі, Лукашенко також помилував п'ятьох опозиціонерів - Миколу Дідка, Ігоря Оліневіча, Євгенія Васьковича, Артема Прокопенко, Юрія Рубцова.

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Як повідомляв УНІАН, в 2010 році в результаті розгону акцій проти фальсифікацій виборів і подальших арештів кримінальному переслідуванню піддалися близько 40 громадських активістів, а також деякі опозиційні політики і п'ять із десяти суперників Лукашенка в боротьбі за президентське крісло.