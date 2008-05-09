Грузія планує незабаром виставити російських миротворців із Абхазії

Грузія сподівається найближчим часом замінити російських миротворців в Абхазії на міжнародні миротворчі сили.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Мераб АНТАДЗЕ.

«Річ у тому, що миротворчі сили СНД перебувають у зоні на основі рішення голів держав СНД. І є чітка правова процедура: якщо Грузія висловиться проти перебування там миротворчих сил, то автоматично миротворчі сили втрачають там легальні підстави перебування, або дій і протягом місяця повинні залишити зону безпеки», - сказав М.АНТАДЗЕ.

Він пояснив, що Грузія не застосовує це право, щоб не було тимчасового вакууму безпеки. «Ми хочемо, щоб були підготовлені міжнародні сили. Тому ми ведемо активні консультації впродовж останніх кількох тижнів (після того, як Росія показала, що вона – сторона в конфлікті). Це, щоб у разі нашої заяви про невизнання контингенту СНД, ми могли б завести туди міжнародні політичні сили», - додав він.

М.АНТАДЗЕ зауважив, що останнім часом РФ продемонструвала, що вона є не миротворцем, а стороною конфлікту.

За його словами, Грузія виступає за створення міжнародного контингенту на основі ООНівських процедур.

«Там могли б бути будь-які держави, і, природно, ми вітали б український склад. Природно, це повинен бути контингент під ООНівським мандатом. Технічні деталі ще не обговорювалося. Це повинно обговорюватися в ООН, і зараз ми апелюємо до міжнародної громадськості, щоб змінити СНДівський мандат миротворчих сил», - додав він.