Франція заявила про готовність передати Єгипту "Містралі" після листопада
Франція зможе передати Єгипту вертольотоносці типу «Містраль» тільки після листопада, коли все обладнання з них буде повернуто Росії.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на своє джерело.
«Коли майно буде на території Росії, і тоді набуває чинності угода. Поки не буде обладнання повернуто, ні про яку передачу говорити не можна», - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, обладнання повинно бути демонтовано і повернуто Росії в листопаді.
Представник Об'єднаної приладобудівної корпорації, що входить в «Ростех» і є розробником російського обладнання, встановленого на «Містралях», заявив, що компанія ще не отримувала заявки від єгипетської сторони щодо створення експортного варіанту обладнання зв'язку і управління.
Читайте такожПарламент Франції схвалив законопроект про припинення контракту щодо "Містралів"
«Ми поки ніяких заявок не отримували», - сказав він.
За словами заступника міністра оборони Російської Федерації Юрія Борисова, потенційний покупець «Містралів» може зробити запит на придбання російського обладнання, а розробники повідомили про свою готовність адаптувати його під закордонних замовників.
Як повідомляв УНІАН, Франція може втратити до €250 млн у результаті перепродажу вертольотоносців типу «Містраль» Єгипту замість Росії.