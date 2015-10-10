Франція заявила про готовність передати Єгипту "Містралі" після листопада

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на своє джерело.

«Коли майно буде на території Росії, і тоді набуває чинності угода. Поки не буде обладнання повернуто, ні про яку передачу говорити не можна», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, обладнання повинно бути демонтовано і повернуто Росії в листопаді.

Представник Об'єднаної приладобудівної корпорації, що входить в «Ростех» і є розробником російського обладнання, встановленого на «Містралях», заявив, що компанія ще не отримувала заявки від єгипетської сторони щодо створення експортного варіанту обладнання зв'язку і управління.

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«Ми поки ніяких заявок не отримували», - сказав він.

За словами заступника міністра оборони Російської Федерації Юрія Борисова, потенційний покупець «Містралів» може зробити запит на придбання російського обладнання, а розробники повідомили про свою готовність адаптувати його під закордонних замовників.

Як повідомляв УНІАН, Франція може втратити до €250 млн у результаті перепродажу вертольотоносців типу «Містраль» Єгипту замість Росії.