"Лукашенко, на тебе чекає Майдан": У Мінську сотні людей вийшли на мітинг проти фальсифікацій на виборах

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Суспільство залякане державною пропагандою... У більшості людей на плечах вже не голови, а телевізори. Ви бачите, як мало людей приходить на акцію. Люди залякані", - сказав перед початком акції поет, публіцист, лідером кампанії "Говори правду!" Володимир Некляєв.

Повідомляється, що на акцію також прийшов голова Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько.

На акції зібралося чимало журналістів. Повідомляється про наряди правоохоронців, які прибувають до місця події. Повідомлень про заворушення або затриманих немає.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 11 жовтня, у Білорусі мають відбутися президентські вибори, головним фаворитом яких є багаторічний лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Громадські активісти побоюються, що за підсумками недільного голосування в країні може бути використаний адміністративний ресурс на користь Лукашенка.