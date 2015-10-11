За Лукашенка проголосували понад 80% білорусів – екзит-пол

Олександр Лукашенко перемагає на президентських виборах у Білорусі, набравши 80,3% голосів виборців, інформує ТАСС.

Такі дані повідомив Інститут соціології Національної академії наук Білорусі, який проводив опитування виборців на виході з дільниць.

Білоруські громадяни могли віддати свої голоси на понад 6 тис. виборчих дільниць, у тому числі, на 49 дільницях, утворених за межами країни. Проголосувати могли близько 7 млн виборців.

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Як повідомляв УНІАН, в неділю, 11 жовтня, в Білорусі відбуваються президентські вибори, головним фаворитом яких є багаторічний лідер країни Олександр Лукашенко.

Напередодні в Мінську сотні людей вийшли на мітинг проти фальсифікацій на президентських виборах. Громадські активісти побоювались, що за підсумками голосування може бути використаний адміністративний ресурс на користь Лукашенка.