За Лукашенка проголосували понад 80% білорусів – екзит-пол
Проголосувати могли близько 7 мільйонів виборців.
Олександр Лукашенко перемагає на президентських виборах у Білорусі, набравши 80,3% голосів виборців, інформує ТАСС.
Такі дані повідомив Інститут соціології Національної академії наук Білорусі, який проводив опитування виборців на виході з дільниць.
Білоруські громадяни могли віддати свої голоси на понад 6 тис. виборчих дільниць, у тому числі, на 49 дільницях, утворених за межами країни. Проголосувати могли близько 7 млн виборців.
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Як повідомляв УНІАН, в неділю, 11 жовтня, в Білорусі відбуваються президентські вибори, головним фаворитом яких є багаторічний лідер країни Олександр Лукашенко.
Напередодні в Мінську сотні людей вийшли на мітинг проти фальсифікацій на президентських виборах. Громадські активісти побоювались, що за підсумками голосування може бути використаний адміністративний ресурс на користь Лукашенка.