ЦВК Білорусі заявляє, що на президентських виборах проголосували понад 80% білорусів (фоторепортаж)

Понад 81% білоруських виборців взяло участь у голосуванні на виборах президента країни станом на 18:00.

Такі дані опублікував на своєму сайті Центрвиборчком республіки.

Як заявив секретар ЦВК, незважаючи на вечірній час "явка виборців на дільницях досить активна".

"Вже ніхто не зможе дорікнути, що білоруські виборці проігнорували вибори", - сказав представник ЦВК, передає ТАСС.

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Президентські вибори в Білорусії визнаються такими, що відбулися, якщо в них взяло участь більше 50% виборців, внесених у списки. Для обрання президентом кандидатові необхідно набрати більше 50% голосів виборців, що взяли участь у виборах.

На пост президента претендують голова Ліберально - демократичної партії Сергій Гайдукевич, представник громадянської кампанії "Кажи правду" Тетяна Короткевич, чинний глава держави Олександр Лукашенко і голова Білоруської патріотичної партії Микола Улахович.