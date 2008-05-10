Росія розширюватиме експорт зброї

Росія планує розширити види озброєнь і техніки, що постачається на експорт, заявив у п`ятницю в ефірі радіостанції "Вести ФМ" заступник директора Федеральної служби військово-технічній співпраці (ФСВТС) Росії Михайло Пєтухов.

Він зазначив, що основу російського військового експорту становлять переважно авіаційна і військово-морська техніка.

"Зокрема, заслужений авторитет впродовж багатьох років мають літаки марок Су і МіГ, а також різні види військово-морських кораблів, зокрема фрегати й підводні човни", - сказав Пєтухов.

Водночас, на майбутньому міжнародному салоні "Комплексна безпека-2008" будуть представлені засоби ведення ближнього бою, стрілецька зброя, боєприпаси, автобронетанкова техніка тощо.

"Крім авіаційної та військово-морської техніки, а також засобів ППО, що мають підвищений попит за кордоном, російський оборонний комплекс має в своєму розпорядженні й інші види продукції, які ми теж могли б запропонувати нашим партнерам", - сказав Пєтухов.

Міжнародний салон триватиме з 14 по 18 травня на ВВЦ в Москві і підмосковному Ногінську на території 179-го Рятувального центру МНС Росії.

"Росія входить до трійки або п`ятірки (залежно від системи оцінки) провідних світових експортерів озброєнь. Принцип "наздогнати і перегнати Америку" ніколи не був головним для нашої діяльності. Адже ми не женемося за якимись показниками. Все-таки наш головний принцип - не тільки продати, а й не нашкодити", - наголосив Пєтухов.