Лідери опозиції в Білорусі закликають не визнавати підсумки виборів президента

Про це вони заявили на спільній прес-конференції в Мінську ввечері 11 жовтня, передає БелаПАН.

"Завершилася політична кампанія під назвою "вибори президента Республіки Білорусь", — заявив він. — Вона вийшла повністю передбачуваною: було заявлено, що справжній президент — це такий президент, який має не менше 82% (мається на увазі нещодавнє висловлювання Лукашенка про важливість того, з яким результатом виграє майбутній президент. — БелаПАН.), і це збувається".

Читайте також"Жыве Беларусь": В центрі Мінська пройшла акція протесту проти Лукашенка (фото)За словами Некляєва, лідери опозиції зібралися, щоб заявити: "Зіграний білоруським режимом виборчий спектакль виборами не вважаємо і ці вибори не визнаємо". Приводів для цього більш ніж достатньо, підкреслив він. "Це не тільки дані незалежних спостерігачів, але і той факт, що влада здійснила фальсифікацію, — сказав політик. — Ніколи ще так насильно режим не заганяв людей на виборчі дільниці для дострокового голосування, де з досвіду попередніх кампаній, ми знаємо, що відбуваються стовідсоткові фальсифікації".

За словами Некляєва, цю виборчу кампанію можна назвати як завгодно, тільки не виборами". "Це знущання над народом, знущання над громадянами Білорусі. Ми закликаємо міжнародне співтовариство саме так оцінити те, що відбулося 11 жовтня, і ці вибори ні в якому разі не визнавати", — заявив політик.

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У свою чергу лідер Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько наголосив: важливо не допустити не тільки визнання виборів, але і легітимності Лукашенко на міжнародній арені.

Раніше УНІАН повідомляв, що на виборах Президента Білорусі переміг Олександр Лукашенко, набравши, за попередніми даними ЦВК, 83,49% голосів.